Митингующие в Лондоне требуют расселить пострадавших в том же районе

ЛОНДОН, 16 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Участники митинга у здания управы лондонского района Кенсингтон и Челси требуют расселить пострадавших от пожара в среду в том же районе.

Район Кенсингтон и Челси считается одним из самых фешенебельных в Лондоне. Сгоревший дом являлся предоставляемым местной администрацией социальным жильем и находился в Северном Кенсингтоне, где живут в основном выходцы с Ближнего Востока и Африки.

"Мы требуем поселить всех, кто потерял жилье в новые квартиры. Требуем сделать это быстрее… и расселить всех в пределах района", — сказал журналистам организатор Митинга Мустафа Масуд.

В настоящее время собравшиеся остаются на ступенях управы и на прилегающей к ней улице. Сотрудники управы завершают уборку помещений и расходятся по домам. Многих встречают родственники, опасаясь за их безопасность.

Одна из сотрудниц управы рассказала РИА Новости, что из-за попытки захвата здания протестующими заперлась на полтора часа в кабинете и решилась выйти только после того, как ей позвонила пришедшая за ней мать.

Группа полицейских, выстроившись в три ряда, по-прежнему охраняют вход в здание управы.

Собравшиеся тем временем продолжают скандировать лозунги, популярными из которых остаются "Тереза Мэй, уходи" и "Справедливость".

Ранее полиция сообщила РИА Новости, что в митинге принимают участие несколько сотен человек. Соседняя с управой улица перекрыта, на ней расположилась часть протестующих.

На митинге присутствуют несколько десятков молодых людей спортивного телосложения, которые громко разговаривают, ругаются с собравшимися. У части из них лица закрыты повязками, либо же они стоят в мотоциклетных шлемах.

Полицейских на месте насчитывается несколько десятков.