На митинге протеста в Лондоне произошла потасовка

ЛОНДОН, 16 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Потасовка произошла на митинге у здания управы лондонского района Кенсингтон и Челси, где пострадавшие от пожара в жилом доме на западе британской столицы протестуют против медленного расследования происшествия.

Трое молодых людей поспорили с одним из участников акции, начали кричать, сорвали с него велосипедный шлем и повалили на тротуар. Сбежавшиеся очевидцы разняли дерущихся, нападавшие убежали, громко ругаясь. Малочисленная полиция не вмешивалась.

Ранее полиция сообщила РИА Новости, что в митинге принимают участие несколько сотен человек. Соседняя с управой улица перекрыта, на ней расположилась часть протестующих.

На митинге присутствуют несколько десятков молодых людей спортивного телосложения, которые громко разговаривают, ругаются с собравшимися. У части из них лица закрыты повязками.

Полицейских на месте насчитывается несколько десятков.