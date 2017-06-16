Трамп: США готовы начать переговоры по новому соглашению с Кубой

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США готовы начать переговоры по новому соглашению с Кубой, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы готовы и сможем начать переговоры по заключению лучшей сделку для кубинцев, для американцев, и сделки, которая справедлива и в которой есть смысл", — сказал Трамп.

Американский президент добавил, что посольство США на Кубе "остается открытым".

Трамп объявил в пятницу, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.