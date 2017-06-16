Трамп заявил об отказе от политики Обамы в отношении Кубы

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп, выступая в Майами, заявил, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.

"Я отменяю полностью одностороннюю сделку прежней администрации с Кубой", — сказал Трамп. "Эта ужасная сделка сеет насилие и нестабильность в регионе, и они (администрация Обамы — ред.) не получили ничего взамен", — добавил он.

Глава Белого дома подчеркнул, что эта политика была "полностью ошибочной".

Трамп также заявил, что США выступают против призывов ООН снять эмбарго в отношении Кубы. Он заверил, что Вашингтон не снимет санкции с Гаваны, пока она не освободит политических заключенных и не легализует политические партии, а также не проведет свободные выборы под международным наблюдением.

"С божьей помощью, мы скоро добьемся свободной Кубы", — заявил Трамп.

Власти США ввели торговое эмбарго против Кубы в 1960 году после победы на острове революции. В качестве условия для их снятия, Вашингтон называет демократизацию режима и прекращения военного сотрудничества Гаваны с некоторыми странами.

В 2014 году США и Куба взяли курс на нормализацию двусторонних отношений. В июле 2015 года возобновилась работа посольств в Гаване и Вашингтоне. В марте 2016 года президент США Барак Обама посетил Кубу. Это был первый официальный визит главы Соединенных Штатов на остров с 1928 года.

В американском штате Майами проживает многочисленная кубинская диаспора, которая враждебно настроена к действующей власти острова Свободы.