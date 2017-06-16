Соцсеть "ВКонтакте" закрыла офис в Киеве

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Офис социальной сети "ВКонтакте" в Киеве закрыт из-за санкций, сообщил пресс-секретарь украинского представительства соцсети Влад Леготкин.

"Юридическое лицо на Украине под санкциями, поэтому офис закрыт", — цитирует Леготкина агентство "Укринформ".

В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.