США выступили против призывов ООН снятия эмбарго с Кубы

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США выступают против призывов ООН снять эмбарго в отношении Кубы, сообщили в пятницу в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу об отмене "односторонней сделки" предыдущей администрации Соединенных Штатов в отношении Кубы и объявил о проведении новой политики.

"Политика вновь подтверждает введенное США эмбарго против Кубы и выступает против призывов ООН и других международных организаций по его отмене", — говорится в заявлении Белого дома.