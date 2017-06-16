В Киеве радикалы сорвали акцию против переименования проспекта Ватутина

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Украинская партия "Социалисты", лидером которой является экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, заявила, что радикалы в пятницу сорвали их акцию против переименования проспекта генерала Ватутина в честь националиста Шухевича в Киеве.

Киевский городской совет 1 июня решил переименовать проспект генерала Ватутина в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ) Романа Шухевича. При этом в Институте правовой политики и соцзащиты сообщили, что суд запретил киевским властям подписывать и публиковать это решение до рассмотрения дела в суде. Таким образом, процесс переименования пока остановлен.

"Радикалы сорвали флешмоб "Социалистов" на проспекте Ватутина", — говорится в сообщении партии на странице в Facebook.

В тоже время в "Национальном корпусе", созданном на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело, заявили, что радикалы разогнали активистов, которые митинговали против переименования проспекта.

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.