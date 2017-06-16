DUP поддержит политическую программу британских консерваторов

ЛОНДОН, 16 июн – РИА Новости, Мария Табак. Лидер Демократической юнионистской партии (DUP) Северной Ирландии Арлен Фостер объявила, что десять парламентариев от DUP проголосуют за политическую программу британской Консервативной партии, которая ляжет в основу текста тронной речи королевы.
Елизавета II выступит с тронной речью на церемонии официального открытия парламента 21 июня. Правительство готовит текст речи, который потом должен получить одобрение парламента.
В Великобритании 8 июня прошли всеобщие выборы. Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства.
Официально о соглашении, как ожидается, будет объявлено на следующей неделе.