МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Семь процентов жителей США верят, что шоколадное молоко дают коричневые коровы, сообщает Independent со ссылкой на данные опроса, проведенного Американским центром инноваций в области молочного производства.

"Производят ли те же самые коровы какао и сахар, остается неизвестным", — иронизирует автор статьи.

Кроме того, 48 процентов респондентов сообщили, что не знают, откуда берется шоколадное молоко.

Отмечается, что в опросе не участвовали дети — все респонденты были старше 18 лет. Всего в исследовании была задействована тысяча человек.

Это не первый опрос, показавший, что жители Соединенных Штатов плохо осведомлены о том, что они едят, и откуда берется пища. В 1993 году Департамент сельского хозяйства США выявил, что каждый пятый американец не в курсе, что гамбургеры делают из говядины.