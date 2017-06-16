Вклад Коля будет вписан в историю послевоенной Европы, заявил историк

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Вклад бывшего канцлера Германии Гельмута Коля в мировую и национальную политику будет вписан крупным шрифтом в историю как самой страны, так и послевоенной Европы в целом. Об этом РИА Новости заявил советский дипломат, политический и общественный деятель, доктор исторических наук Валентин Фалин.

Экс-канцлер ФРГ Коль скончался утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет.

В эксклюзивном комментарии РИА Новости легендарный дипломат поделился своими впечатлениями от встреч с Колем. "Это очень печальная весть…Могу сказать одно: его отличало умение защищать свои интересы и одновременно готовность разбираться в интересах других стран, не замыкаться на блоковых подходах, а искать — что было для него главным — выход из того национального кризиса, который создался в Германии после раскола страны. После того, как США начали холодную войну вместе с рядом других государств, что привело к расколу мира и, прежде всего, Европы", — поделился Фалин.

Он отметил, что после многочисленных встреч и бесед в разных составах смог убедиться в том, что слову экс-канцлера "можно было верить". "Он не был человеком "с двойным дном". Он был человеком, готовым выслушивать аргументы другой стороны. Даже если он с ними не соглашался, он относились к этим аргументам с уважением и готовностью их рассмотреть", — сообщил Фалин. В этом смысле, подчеркнул он, фигуру Коля следует рассматривать как "школу для нынешней немецкой политики, для тех деятелей, которые руководят сегодня государством на тех или иных постах".

"Я думаю, его вклад в мировую и прежде всего национальную политику не будет предан забвению, но останется вписан крупным шрифтом в историю Германии, в историю послевоенной Европы", — добавил собеседник.

На вопрос о том, насколько актуальны идеи Гельмута Коля для нынешнего политического истеблишмента ФРГ, Фалин ответил: "Знаете, история, как говорила премьер-министр Индии Индира Гандии, история — это лучший учитель, а мы – самые нерадивые ученики. Таких нерадивых учеников сегодня предостаточно".