Британская полиция пытается предотвратить беспорядки в Лондоне

ЛОНДОН, 16 июн — РИА Новости, Мария Табак. Полиция пытается предотвратить беспорядки возле здания районной управы лондонского района Кенсингтон и Челси, куда ворвались демонстранты, недовольные реакцией властей на пожар в жилом доме, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона — Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии.

По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

В настоящее время родственники и близкие погорельцев участвуют в демонстрации в здании районной управы, требуя предоставить им полную информацию о ходе расследования и немедленно выделить пострадавшим финансовую помощь.

Amazing, how they can protest! Haven't seen anything like that after Manchester and London Bridge attacks. — Daniela N. (@Nessie43) 16 июня 2017 г.

Два полицейских вертолета кружат над улицами Хорнтон-стрит и Хай стрит Кенсингтон, где собрались несколько сотен демонстрантов, большинство которых — выходцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Некоторые из участников акции протеста вступают в словесные перепалки с полицейскими. По меньшей мере, один человек задержан.

Демонстранты забираются на припаркованные автомобили. К обеспечению порядка привлечены десятки полицейских, ситуация крайне напряженная.

Сотрудники правоохранительных органов вывели из здания районной управы несколько ее сотрудников, однако сколько остаются внутри, пока неясно.

Движение на некоторых улицах перекрыто, образовались пробки, чему способствует и то, что демонстрация совпала по времени с часом пик.