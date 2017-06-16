Глава МИД Саудовской Аравии намерен представить список "жалоб" Катару

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что в скором времени предоставит список "жалоб" в адрес Катара, сообщает агентство Рейтер.

"Я бы не стал называть это требованиями. Я бы назвал это списком жалоб, которые нам необходимо направить Катару и которые катарцам необходимо исправить", — цитирует агентство слова аль-Джубейра.

По словам главы саудовского МИД, работа над составлением списка ведется совместно с Бахрейном, ОАЭ и Египтом, и что окончательный результат будет готов "очень скоро".

Как сообщается, он также призвал Катар к прекращению поддержки терроризма и экстремизма, чего хотят все государства.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.