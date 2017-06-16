Рахой назвал Коля ключевой фигурой в объединении Европы

МАДРИД, 16 июн – РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль, скончавшийся в пятницу в возрасте 87 лет, был ключевой фигурой в строительстве единой Европы и в объединении Германии, заявил премьер Испании Мариано Рахой.

"Мои самые искренние соболезнования семье, друзьям и товарищам Гельмута Коля — ключевой фигуры в европейском процессе и воссоединении его страны", — написал Рахой в Twitter.

Соболезнования выразил и министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис. "Покойся с миром, Гельмут Коль. Тебя благодарит вся Европа", — говорится в сообщении в Twitter главы испанского МИД.

Коль, федеральный канцлер ФРГ с 1982 по 1998 год, скончался в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене.