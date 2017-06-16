Источники сообщили о гибели 70 человек при пожаре в Лондоне

ЛОНДОН, 16 июн — РИА Новости, Мария Табак. Пожар в лондонском районе Северный Кенсингтон, предположительно, унес жизни 70 человек, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на близкие к расследованию источники.

Ранее экстренные службы заявили о 30 погибших, однако предупредили, что это число может возрасти.

Между тем, родственники и близкие погибших и пострадавших в пожаре ворвались в здание районной управы и требуют предоставить им полную информацию о ходе расследования и немедленно выделить пострадавшим финансовую помощь. Видео с места событий опубликовал телеканал RT.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона — Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Сообщалось, что погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По информации пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.