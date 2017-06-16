Пожар в Лондоне стал очередным поводом для политических дискуссий

ЛОНДОН, 16 июн – РИА Новости, Мария Табак. Крупный пожар в лондонском районе Северный Кенсингтон, произошедший на фоне обострения политической борьбы после выборов 8 июня, стал очередным поводом для споров между партиями.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме Grenfell Tower в не самом благополучном районе Лондона – Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Большинство жильцов дома – выходцы из Африки и стран Ближнего Востока. В настоящее время родственники и близкие погорельцев участвуют в демонстрации в здании районной управы, требуя предоставить им полную информацию о ходе расследования и немедленно выделить пострадавшим финансовую помощь.

Премьер-министр Тереза Мэй, ранее побывавшая на месте трагедии, поговорила с представителями экстренных служб, но не встретилась с жильцами сгоревшего дома. Лидер лейбористов Джереми Корбин, напротив, встретился именно с ними, результатом чего стали фотографии, на которых он обнимает погорельцев.

В результате Мэй, которой после выборов и так немалых усилий стоит удержаться на своем посту, подверглась резкой критике.

"Она (Мэй) могла бы встретиться с жертвами, Корбин вот – хороший человек, он приехал и встретился с людьми. И он не пришел в окружении полицейских. А ее вообще никто не видел", — заявил в эфире Sky News 24-летний Надир, у которого в Grenfell Tower жили друзья.

Никакие объяснения – а помощники Мэй объяснили, что целью вчерашней поездки премьера был именно брифинг экстренных служб – не помогают. Не помог премьеру и пятничный визит в больницу Chelsea and Westminster Hospital, где проходят лечение пострадавшие во время пожара.

Корбин воспользовался ситуацией, в которой оказалась Мэй, заявив, что сокращение финансирования местных органов власти стало одним из факторов, приведших к трагедии, и, по сути, возложив тем самым часть ответственность на правительство консерваторов.

В пятницу к числу критиков премьер-министра присоединился мэр Лондона, лейборист Садик Хан, которого накануне погорельцы и их близкие встретили, мягко говоря, неласково. Он обратился к Мэй с письмом, в котором, по его собственным словам, "потребовал ответов, действий и справедливости". В письме он заявил о необходимости обеспечить семей и друзей пропавших без вести полной информацией о ходе расследования, заявив, что отсутствие информации усиливает страдания людей. Мэр также заявил об отсутствии координации в вопросах оказания помощи погорельцам. "Некоторые жильцы до сих пор спят в местном спортивном центре", — написал Хан. Также мэр потребовал от премьера к концу сегодняшнего дня предоставить список жилых домов, проверенных на предмет безопасности после пожара в Grenfell Tower.

В защиту Мэй выступил глава МИД Британии, бывший мэр Лондона Борис Джонсон.

"К сожалению, вокруг ужасного пожара в Лондоне разыгрались политические игры. Я не могу поверить, что лейбористы заявляют, что трагедия могла каким-то образом стать результатом сокращения финансирования пожарных служб", — написал Джонсон в Facebook.

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Впрочем, он также не упустил возможности напомнить о своих заслугах на посту мэра, заявив, что в его время – между 2008 и 2016 годом – количество пожаров в столице сократилось в два раза.

"Садик Хан провел собственный анализ мер по обеспечению пожаробезопасности в Лондоне. Если у него было ощущения, что в Кенсингтоне чего-то не хватает, у него был достаточный бюджет для того, чтобы изменить ситуацию. А любые нападки на работу экстренных служб – это возмутительное политиканство со стороны лейбористов", — отметил мэр.

В связи с пожаром, произошедшем в неблагополучном районе, входящем в состав одного из самых дорогих районов города, в последние дни в Британии все больше говорят о контрасте между бедными и богатыми, между истеблишментом и "простыми людьми".

На фоне этих разговоров символично выглядит визит на место трагедии королевы Елизаветы Второй и ее внука принца Уильяма живущего во дворце в том же лондонском районе Кенсингтон и Челси, в котором находится сгоревший дом. C одной стороны, королева – это фигура, объединяющая страну, с другой, она является воплощением того самого истеблишмента, на которое направлено возмущение многих погорельцев и сочувствующих им.