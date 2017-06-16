БЕРЛИН, 16 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Экс-канцлер Германии Гельмут Коль был великим немецким политиком и европейцем, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Ранее таблоид Bild сообщил, что Коль скончался в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене.

"Мы только что услышали о том, что бывший федеральный канцлер Гельмут Коль скончался. Он был великим государственным деятелем, великим немецким политиком и прежде всего – великим европейцем, который сделал многое не только для единства Германии, но и для объединения Европы", — заявил Габриэль, его слова приводит рассылка МИД ФРГ.

Он подчеркнул, что именно таким Коль останется в памяти немцев. "В эти минуты наши мысли с его семьей и детьми. Скончался действительно великий немец", — добавил министр.