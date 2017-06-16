"Канцлер единства": в Германии умер Гельмут Коль

БЕРЛИН, 16 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. "Отец объединения Германии", "канцлер единства", шестой канцлер ФРГ и один из влиятельнейших немецких и европейских политиков, "архитектор объединенной Европы" после окончания "холодной войны" Гельмут Йозеф Михаэль Коль скончался в возрасте 87 лет в городе Людвигсхафен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, сообщил в пятницу таблоид BILD.

Признанный лидер (с 1973 по 1998 годы) одной из крупнейших "народных партий" Германии – Христианско-демократического союза (ХДС), в течение 16 лет возглавлявший правительство ФРГ (с 1982 по 1998 годы), бывший премьер-министр федеральный земли Рейнланд-Пфальц, Коль сыграл решающую роль в процессе воссоединения ФРГ и ГДР в 1989-1990 годах. При жизни он получил множество национальных и зарубежных наград. После окончания политической карьеры, связанного со скандалом вокруг "черных касс" ХДС, Коль работал лоббистом в нескольких компаниях, писал мемуары, создал политическое консалтинговое агентство.

Биография Коля



Гельмут Коль родился 3 апреля 1930 года в городе Людвигсхафен (Рейнланд-Пфальц) в семье чиновника финансового управления Ганса Коля и его супруги Сесилии Коль (урожденной Шнур). Он был третьим ребенком в семье.

Родители были консервативными людьми, исповедовавшими католицизм. Об отношении Коля к старшей сестре Хильдегарт (скончалась в 2003 году) известно мало, но гибель в ходе авианалета старшего брата Вальтера, призванного в вооруженные силы нацистской Германии, в 1944 году произвела глубокое впечатление на мальчика, который до конца жизни с большим уважением отзывался о брате.

Коль посещал с 1936 года начальную школу в предместье Людвигсхафена, с 1940 года – гимназию. В 1944 году он был мобилизован в городскую пожарную команду и направлен в лагерь гитлеровской молодежной организации "Hitlerjugend", где прошел военную подготовку. Однако участвовать в военных действиях ему не пришлось – в конце апреля 1945 года он с тремя одноклассниками пешком ушел домой в Людвигсхафен, куда вернулся только в июне. В ноябре 1945 года он вернулся в гимназию и закончил ее в марте 1950 года.

В 1950 году Коль поступил на юридический факультет Франкфуртского университета, но уже перед зимним семестром перешел в Гейдельбергский университет, где изучал историю и общественно-политические науки. После университета молодой историк работал научным сотрудником в Институте имени Альфреда Вебера, в 1958 году он защитил диссертацию (доктора философии) на тему "Политическое развитие Пфальца и возрождение партий после 1945 года". Затем Коль работал в дирекции литейного завода в Людвигсхафене, а в 1959 году стал референтом в местном Союзе химической промышленности.

В 1960 году Гельмут Коль женился на секретаре-переводчике Ханнелоре Реннер, с которой был знаком с 1948 года. В браке родились два сына – Вальтер и Петер. Коль охотно пускал журналистов в свой дом, к примеру, во время традиционного летнего отпуска, который семья проводила каждый год в одном и том же месте в Австрии.

Идиллические картины семейной жизни были впоследствии омрачены историей о страшной болезни Ханнелоре, страдавшей аллергией на пенициллин, который в результате врачебной ошибке был введен ей и привел к возникновению аллергической реакции на дневной свет, в результате чего жена Коля испытывала острые боли. Последние годы жизни она провела в затемненном помещении, в 2001 году в возрасте 68 лет покончила жизнь самоубийством.

В мае 2008 года Коль повторно женился на Майке Рихтер. Сыновья от первого брака не присутствовали на свадьбе. Вторая жена, которая моложе Коля на 34 года, работала в экономическом отделе ведомства канцлера в 1994-1998 годах, с 2005 года состояла в отношениях с Колем.

С 2007 года Коль прошел через несколько сложных операций. В 2008 году он получил травму мозга, в результате которой едва мог говорить и появлялся на публике в инвалидном кресле. В начале февраля 2010 года 79-летний Гельмут Коль подвергся хирургической операции по удалению жёлчного пузыря. Операция была выполнена в клинике города Хайдельберга. В 2015 году он был снова госпитализирован в эту клинику с воспалением после операции по замене тазобедренного сустава. За время пребывания в клинике состояние политика не раз становилось критическим.

На пути в Бонн



В ХДС Коль вступил еще школьником в 1946 году. Занимая все новые должности в местном активе, поднимаясь все выше по карьерной лестнице, в 1966 году Коль возглавил ХДС в Рейнланд-Пфальце. На земельных выборах в 1967 году премьер-министром от ХДС был выдвинут Петер Альтмайер, но он досрочно сложил свои полномочия и передал пост Колю – по требованию партии.

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С 1969 года Коль – премьер-министр Рейнланд-Пфальца. Он провел региональную административную реформу, учредил Университет Трир-Кайзерслаутерн (сегодня — Трирский университет, Технический университет Кайзерслаутерна), упразднил так называемые "конфессиональные школы" (католические), заменив их на "общинные школы", где могли учиться школьники всех вероисповеданий. Все это закрепило за Колем славу реформатора и человека, смотрящего в будущее, "новой надежды" партии.

В 1973 году Коль выигрывает выборы на общефедеральном съезде и становится председателем ХДС ФРГ. Этот пост он сохранит за собой до 7 ноября 1998 года.

Борьба за кандидатство



На выборах в бундестаг 1976 года Гельмут Коль впервые выдвигается на пост канцлера. Однако альянс ХДС/ХСС (при участии баварской партии Христианско-социальный союз) не смог сформировать правительство по итогам выборов в бундестаг, и к власти пришла коалиция социал-демократов и либералов. После поражения Коль окончательно покидает Рейнланд-Пфальц и возглавляет фракцию ХДС/ХСС в бундестаге.

Он вступает в жесткую многолетнюю борьбу за лидерство с баварским премьер-министром и председателем ХСС Францом Йозефом Штраусом. На выборах в бундестаг в 1980 году Коль уступает Штраусу право возглавить партийный список ХДС/ХСС и, таким образом, стать кандидатом в канцлеры.

Коль лично участвовал в кампании в поддержку Штрауса и ХСС. Он просчитал, что политик времен расцвета "холодной войны" Штраус не сможет собрать достаточно голосов для победы. Так и произошло: после громкого поражения на выборах Штраус вернулся в Баварию, а Коль продолжил руководство фракцией в Бонне. Он оставался депутатом бундестага в общей сложности до 2002 года.

Если Штраус искал соратников в кругах консерваторов, то Коль обратился к "умеренной середине" — либералам из Свободной демократической партии (СвДП), которые ранее традиционно создавали коалиции с социал-демократами. В 1982 году Коль был выдвинут кандидатом в канцлеры от альянса ХДС/ХСС и СвДП.

Первого октября 1982 года он был избран шестым федеральным канцлером Германии в ходе первого в истории бундестага удавшегося конструктивного вотума недоверия действующему федеральному канцлеру Гельмуту Шмидту. Коль говорил о "перемене духовных ценностей", называл своей важнейшей задачей воссоединение Германии и объединение Европы, расколотой на социалистическую и западную части. Кресло министра иностранных дел в правительстве Коля, как и в предыдущем правительстве, занял Ганс-Дитрих Геншер.

"Канцлер единства"

На выборах в 1983 году коалиция ХДС/ХСС и СвДП получила большинство голосов в бундестаге. Канцлер Коль поддержал "двойное решение НАТО", в рамках которого в Западной Германии были размещены ракеты "Першинг-2" и начаты переговоры с СССР о сокращении ракет средней дальности. Оппозиция обвинила его в получении "черных взносов на нужды партии" (по другой версии — взяток) на сумму более полумиллиона немецких марок от концерна Flick, однако Колю удалось оправдаться на слушаниях в специальном комитете, созданном в бундестаге, и в ландтаге Майнца.

В 1984 году состоялась встреча Коля и президента Франции Франсуа Миттерана в мемориале при Вердене, куда лидеры прибыли для участия в торжествах памяти павших в историческом сражении. Их знакомство переросло в многолетнюю дружбу, среди совместных проектов – создание военной группировки Eurocorps, телеканал Arte. И, конечно, дальнейшие шаги на пути к созданию Евросоюза в сегодняшнем виде во многом связаны с тесным и доверительным германо-французским сотрудничеством.

Федеральные выборы 1987 года привели к переизбранию Коля в должности канцлера. В сентябре 1987 года ФРГ впервые посетил председатель Государственного совета ГДР и генеральный секретарь Центрального комитета СЕПГ Эрих Хонеккер. Он выступил вместе с Колем в Бонне и передал канцлеру приглашение посетить ГДР, что Коль и совершил в частном порядке, без охраны, вместе с женой и сыном Петером в мае 1988 года.

Позднее он называл эту поездку одной из самых эмоциональных в своей жизни. Несмотря на то, что сотни агентов тайной полиции "Штази" курировали передвижения немецкого канцлера и его семьи, Колю удалось несколько раз уйти от слежки и посетить множество мест и мероприятий, переговорить с массой людей, которые собирались в толпы на улицах, узнав лидера соседнего государства.

После наметившихся демократических изменений в ГДР и падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года Гельмут Коль без предварительного согласования с партнёрами по коалиции и иностранными союзниками выступил в бундестаге с программой по преодолению раздела Германии и Европы, состоявшей из десяти пунктов.

18 мая 1990 года был подписан Государственный договор о валютном, экономическом и социальном союзе между ФРГ и ГДР. Несмотря на сопротивление президента Бундесбанка Карла Отто Пёля, Коль добился, чтобы в нём был зафиксирован курс обмена один к одному марки ГДР на немецкую марку для зарплат, арендной платы и пенсий. Это легло впоследствии тяжёлым бременем на предприятия в новых федеральных землях.

На переговорах в формате "два плюс четыре" вместе с министром иностранных дел Гансом-Дитрихом Геншером и последним премьер-министром ГДР Лотаром де Мезьером Гельмут Коль добился согласия держав-победительниц во Второй мировой войне на объединение Германии, выраженного в Договоре "Два плюс четыре", подписанном в Москве, и включением объединённой Германии в блок НАТО.

В 1991 году Коль в третий раз избран федеральным канцлером ФРГ и первым федеральным канцлером объединённой Германии. Экономическая ситуация в стране была подорвана в результате процесса объединения, стремительно росла безработица, так как восточногерманские предприятия в массовой порядке признаются банкротами.

В 1991 году Коль посетил немецкий город Халла. На выходе из ратуши несколько десятков демонстрантов забросали канцлера яйцами и помидорами, но Коль не бежал – он кинулся в толпу, расталкивая собственных телохранителей, и попытался вырвать из рук одного из протестующих плакат. Службе безопасности удалось оттащить канцлера от демонстранта, Коль смахнул с пиджака остатки яичной скорлупы – и пошел к своим сторонникам, тянущим к нему руки сквозь оцепление.

В 1994 году Коль вновь становится федеральным канцлером. Итоговый разрыв с соперником от СДПГ Рудольфом Шарпингом был незначителен, в верхней палате парламента, бундесрате, социал-демократы получили большинство. Коль много занимается европейском политикой – в 1995 году вступило в силу Шенгенское соглашение, в 1998 году во Франкфурте-на-Майне разместился Европейский Центробанк, в 1999 году появилась европейская валюта (евро).

На выборах 1998 года коалиция СДПГ и партии "Зеленых" во главе с молодым и амбициозным премьер-министром федеральной земли Нижняя Саксония Герхардом Шрёдером победила под лозунгами о смене поколения в политике. 68-летний Коль был отправлен в отставку, и ничто не предвещало, что через несколько лет политической карьере "канцлера единства" будет положен конец.

"Черные кассы" ХДС

Скандал вокруг "черных касс" ХДС разразился в 2000 году, когда немецким СМИ удалось выяснить, что часть средств от партийных спонсоров не декларировалась на протяжении многих лет и использовалась напрямую руководством партии в своих целях. Как и на что именно использовались средства, окончательно не было установлено, речь шла о миллионах немецких марок.

К тому времени почетный председатель ХДС Гельмут Коль взял на себя ответственность за данные нарушения, заплатив 300 тысяч марок штрафа во избежание судебного процесса. Он нарушил собственный же закон, отказавшись от заявлений в ходе разбирательства, пояснив, что дал слово чести не называть имен спонсоров, которые вносили деньги в "черные кассы".

Тогдашний председатель ХДС и глава фракции в бундестаге Вольфганг Шойбле пытался дистанцироваться от скандала, однако в результате был вынужден покинуть свои партийные посты. По рекомендации Шойбле, в частности, генеральный секретарь ХДС Ангела Меркель сменила его во главе партии. Политический рейтинг Коля и ХДС серьезно пострадал в результате разоблачения данной аферы. Он отказался от почетного председательства в партии.

В документальном фильме, показанном в 2015 году на телеканале ARD, Шойбле заявил, что никаких "черных касс" и "тайных спонсоров" не было, однако впоследствии он опроверг свое же заявление.

Последний бой



В апреле 2017 года земельный суд Кёльна вынес решение о выплате одного миллиона евро компенсации Гельмуту Колю за моральный ущерб, нанесенный в результате опубликования книги "Завещание. Протоколы Коля". В решении суда говорилось о том, что содержание книги сильно уязвило 87-летнего "канцлера единства". Адвокаты Коля ранее требовали компенсации в размере 5 миллионов евро в связи с "историческим значением происшествия" и "масштабом попытки фальсификации истории и непоправимым ущербом".

Судебный процесс, инициированный Гельмутом Колем против автора своей биографии Хериберта Швана, его соавтора Тильмана Йенса и издательства Heyne-Verlag по поводу выплаты истцу 5 миллионов евро в качестве компенсации морального ущерба, начался в Кёльне в марте 2016 года. Решение суда по этому делу несколько раз переносилось.

В 2014 году кёльнский суд постановил, что Шван не имеет права тиражировать в дальнейшем большинство цитат Коля, которые опубликованы в книге журналиста, поскольку перед началом работы над биографией экс-канцлера Шван взял на себя обязательство не использовать эти высказывания без разрешения. Книга стала главным событием осени 2014 года в Германии, ее тираж превысил 200 тысяч экземпляров.

В биографии приводятся цитаты из личных бесед с политиком, проведенных в 2001 году. Они были опубликованы вопреки воле Коля. В беседах бывший канцлер позволял себе откровенные нелицеприятные высказывания в адрес многих коллег, например, экс-президента СССР Михаила Горбачева ("Горбачев должен признать, что был дураком"), нынешнего главы правительства Германии Ангелы Меркель ("этой даме недостает характера") и однопартийцев.