Делегация ЕАЭС провела переговоры по созданию ЗСТ с Ираном

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Делегации ЕАЭС и Иран завершили работу над текстом временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли (ЗСТ), сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в пятницу.

В соответствии с временным соглашением, стороны будут соблюдать основополагающие принципы ВТО – обеспечивать режим наибольшего благоприятствования и национальный режим в отношении всех товаров в рамках торговли между ЕАЭС и Ираном.

В согласованном проекте соглашения зафиксировано, что все сборы, связанные с импортом товаров, не должны превышать стоимость оказанных за таможенное оформление услуг. Данные сборы не могут являться косвенной защитой для отечественных товаров или средством обложения импорта или экспорта дополнительными налогами. Такое требование является одним из важнейших в праве ВТО и обеспечивает предсказуемость режима торговли между странами.

В ближайшее время ЕАЭС и Иран продолжат переговоры по либерализации взаимного доступа на рынок товаров, предстоит еще согласовать тарифные обязательства, отметили в ЕЭК.

Предполагается, что в рамках временного соглашения импортные пошлины будут снижены на минимальное количество товаров – до 200 товарных позиций с обеих сторон. Если страны ЕАЭС и Иран посчитают преференциальную торговлю эффективной, в дальнейшем возможен переход к полноформатной зоне свободной торговли. Временное соглашение будет заключено на три года.

"Особенно ценно, что при успешном завершении переговорного процесса и вступлении временного соглашения в действие, Иран будет применять обязательства по такому режиму в отношении всей двусторонней торговли, а не только к товарам, для которых будут согласованы преференциальные тарифы. Все страны союза уже работают по правилам ВТО, поэтому со стороны иранских коллег это была односторонняя уступка, демонстрирующая их заинтересованность в либерализации нашего торгового режима", — отметила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.