Испанских школьников эвакуировали в здание морга из-за аномальной жары

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Учащихся одной из испанских школ эвакуировали в здание ближайшего морга после того, как более 40 детей пострадали от жары, сообщает издание Pais.

По данным газеты, инцидент произошел в городе Вальдеморо в провинции Мадрид. В общей сложности 47 учеников обратились за медициной помощью из-за аномально высокой температуры. Шестеро из них были госпитализированы.

Как сообщается, учащихся в возрасте от 12 до 18 лет разместили в зале для проведения прощальных церемоний в морге, расположенном напротив школы. Выбор был сделан в пользу данного помещения ввиду его хорошей вентиляции и прохладного воздуха. Там школьники дождались, пока их заберут родители.

По данным издания, к зданию морга прибыли кареты скорой помощи. Администрация города доставила школьникам воду. У госпитализированных детей наблюдается головокружение, тошнота и обезвоживание.

Ранее государственное метеорологическое агентство (AEMET) объявило предупреждение в 34 из 50 провинций страны из-за крайне жаркой погоды, которая продлится еще несколько дней. Самая высокая температура ожидается в Кордове, Гранаде, Уэльве, Хаэне и Севилье (автономное сообщество Андалусия, юг страны) — здесь объявлен "оранжевый" уровень опасности, температура поднимется до 38-42 градусов тепла. В Кастилии-Ла-Манча также сохраняется "оранжевый" уровень. В Мадриде температура повысится до 38-39 градусов. В некоторых районах Испании даже ночью столбики не опустятся ниже 25 градусов тепла.