В Лондоне после пожара в жилом доме началась акция протеста

ЛОНДОН, 16 июн – РИА Новости, Мария Табак. Участники акции протеста ворвались в здание районной управы лондонского района Кенсингтон и требуют ответов на вопросы в связи с пожаром в жилом доме Grenfell Tower.

Видео с места событий опубликовал телеканал RT.

В настоящее время один из активистов зачитывает требования протестующих к районному совету. Главные требования – предоставление полной информации о количестве жильцов дома, максимальная открытость расследования, а также немедленное выделение финансирования на помощь погорельцам.

"Их не семнадцать", — скандируют демонстранты, большинство которых являются выходцами из стран Ближнего Востока и Африки, как и жильцы сгоревшего дома.

Первоначально пожарная служба Лондона сообщала о 17 погибших, хотя с самого начала было очевидно, что погибло гораздо больше людей.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона – Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.