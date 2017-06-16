МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Компания, проводившая ремонт 24-этажного жилого дома в Лондоне, где произошел сильный пожар, не стала применять более огнеупорные панели для облицовки здания, сообщает издание Guardian.

Как сообщается, алюминиевые композитные панели, использованные при реновации сгоревшего здания, производила компания Omnis Exteriors. Директор рассказал изданию, что застройщик заказал более дешевый тип обшивки, который хоть и позволил сэкономить, но был менее огнеупорным. Более безопасный тип обшивки обошелся бы застройщику на 2 фунта за квадратный метр дороже.

Издание поясняет, что в Великобритании не существует регламента выбора материалов для обшивки высотных зданий и школ, однако общественные организации на протяжении многих лет направляют властям требования создать такие нормы.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.