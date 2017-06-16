Умер бывший канцлер Германии Гельмут Коль

БЕРЛИН, 16 июн — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет, сообщает таблоид Bild.



Как пишет издание, Коль скончался у себя дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн.



Коль был канцлером ФРГ с 1982 по 1998 год. Он единственный немецкий политик, который занимал эту должность четыре срока подряд. Во главе ФРГ Коль сыграл огромную роль в процессе объединения Европы и Германии и в прекращении холодной войны.