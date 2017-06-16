ГП Украины просит Россию экстрадировать бывшего командира "Беркута"

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Украинская Генпрокуратура обратилась к российским коллегам с просьбой задержать и экстрадировать бывшего начальника киевского полка спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергея Кусюка, заявил в пятницу начальник департамента специальных расследований Сергей Горбатюк.

Ранее украинские СМИ распространили видео, на котором видно, как Кусюк в форме полиции принимал участие в обеспечении общественного порядка в ходе митингов 12 июня в Москве.

"Он объявлен в розыск, и соответственно направлено ходатайство в Российскую Федерацию о его задержании и экстрадиции", — заявил Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, пока ответа украинские правоохранители не получили. Горбатюк также сообщил, что на Украине против Кусюка возбуждено семь уголовных дел.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции в ноябре 2013 года. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". После госпереворота спецподразделение "Беркут" на Украине было распущено.

После произошедшего в Киеве переворота по всей Украине начались гонения на беркутовцев. Многие из них переехали в Москву и другие города России. В Крыму после вступления в состав РФ спецподразделение сохранили, а бойцы приняли присягу на верность России.

Российский фонд поддержки ветеранов оперативных служб силовых ведомств "Центр-т" с зимы 2014 года вывез в Россию с Украины более 300 сотрудников "Беркута" и членов их семей.