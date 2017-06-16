В Киеве проведут акцию против "Марша равенства"

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Националистическая партия "Всеукраинское объединение "Свобода" и движение "Правый сектор"* 17-18 июня на Майдане Независимости (площади Независимости) в Киеве намерены провести акции протеста против проведения "Марша равенства" представителей ЛГБТ-сообщества, передает информационное агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-секретаря "Правого сектора" Артема Скоропадского.

Проведение "Марша равенства" запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в мероприятии намерены принять участие около 5 тысяч человек. Полиция в этот день планирует значительно усилить меры безопасности. Amnesty International призвала обеспечить безопасность "Марша равенства" в Киеве. В ООН ранее заявили, что обеспокоены негативным отношением к ЛГБТ-сообществу на Украине, и выразили надежду, что парад пройдет спокойно.

"Будет две акции. Первая 17 июня, в День отца. Мы выйдем и выскажем свою позицию. А потом — в 07.00 (совпадает с мск) 18 июня", — цитирует агентство слова Скоропадского. Он добавил, что в акциях примут участие представители "Правого сектора", "Свободы", и другие граждане, выступающие против проведения "Марша равенства".

Скоропадский считает, что участники "Марша равенства" и его противники не пересекутся, так как акции будут проходить в разных местах, хоть и недалеко друг от друга. "У нас акция будет проходить на Майдане, у них — на Льва Толстого", — подчеркнул Скоропадский.

При этом он не отрицает, что среди участников протестной акции могут оказаться сторонники насильственных методов. "Однако уверен, что в случае проявления насилия, ответственность должны нести организаторы "Марша равенства" как провокационного мероприятия", — приводит агентство слова Скоропадского.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.

*Экстремистская организация, запрещенная в России