Во Франции обнаружили подозрительную машину с газовыми баллонами

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Подозрительная машина с газовыми баллонами, которые соединены между собой проводами, обнаружена во французской коммуне Шас-сюр-Рон, на место происшествия прибыли саперы и сотрудники экстренных ведомств, сообщает издание Dauphine.

Как пишет издание, транспортное средство было обнаружено в 13.30 по местному времени (14.30 мск.) в промышленной зоне. На место прибыли саперы и вертолет жандармерии.

На данный момент взрывотехники извлекли из автомобиля около десяти баллонов. Префектура департамента рекомендует местным жителям не покидать свои дома.