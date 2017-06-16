Венгрия готова отстаивать свою позицию по мигрантам в суде ЕС

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Власти Венгрии готовы обратиться в суд ЕС, чтобы отстаивать свою позицию в споре с Евросоюзом по вопросу о квотах на прием мигрантов, заявил РИА Новости представитель правительства страны Золтан Ковач.

Еврокомиссия во вторник приняла решение начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии в связи с нарушением властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

"Мы считаем, что это решение противоречит закону ЕС и не может быть исполнено, оно не может быть в интересах Европы и является опасным. Если мы не сможем убедить Еврокомиссию, мы намерены представить доводы Венгрии перед судом ЕС", — заявил Ковач.

Процедура предотвращения нарушения проходит в несколько этапов. Если комиссия считает, что страна-член нарушает нормы Евросоюза, она официальным письмом уведомляет страну о своих претензиях.

Если страна-член ЕС не дает удовлетворительного ответа, комиссия выносит мотивированное заключение по данному вопросу. Затем, если государство не приведет свою политику в соответствие с этим заключением в пределах установленного ЕК срока, последняя может обратиться в суд ЕС.

В сентябре 2015 года на заседании глав МВД стран ЕС большинством голосов было принято предложение ЕК о том, чтобы находившиеся на территории Италии и Греции 160 тысяч нелегальных мигрантов в принудительном порядке были распределены по странам ЕС. Против голосовали представители Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии.