Киев пригрозил группе Scooter 8 годами тюрьмы за концерт в Крыму

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Музыкантам из немецкой группе Scooter может грозить до восьми лет тюрьмы за выступление на фестивале в Балаклаве под Севастополем. Об этом немецкому таблоиду Bild сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

Он пояснил, что, согласно украинским законам, иностранцы могут посещать Крым только с особого разрешения Киева, а въезжать на полуостров при этом полагается с территории Украины. Однако, как рассказал менеджер группы, музыканты во главе Эйч Пи Бакстером полетят в Крым через Москву.

Такое нарушение карается лишением свободы на срок от одного до восьми лет в зависимости от обстоятельств, заявил Енин. По его словам, сейчас уже "идут расследования в отношении нескольких иностранцев, которые нелегально проникли на Крымский полуостров".

И хотя, как пишет издание, лишение свободы для участников группы маловероятно, ей непременно грозят штрафы. В пример Bild приводит ситуацию с российской певицей Юлией Самойловой, которой запретили въезд на Украину на три года. Из-за этого Самойлова не смогла представить Россию на Евровидении-2017.

Bild также выяснил, Scooter может нарушить еще один украинский закон — "О концертной деятельности". По нему посредниками при организации концертов в Крыму быть только украинские фирмы, а выступление Scooter организует российская компания.

Как сообщается на сайте группы, Scooter выступят в Балаклаве 4 августа. При этом Bild отметил, что в сообщении не указана страна, хотя рядом с другими концертами стоит дата выступления, название фестиваля, место и страна. "Мы сделали это намеренно. Мы не хотим распалять дискуссии по этому поводу и хотим держать нейтральную позицию", — заявил изданию менеджер группы.

Фестиваль пройдет на виноградниках агрофирмы под открытым небом в Балаклавской долине 4 и 5 августа. Среди исполнителей, которые приедут в Севастополь, помимо Scooter, российские группы "Ленинград" (Сергей Шнуров), "Серьга" (Сергей Галанин), "Бригада С" (Гарик Сукачев), Дмитрий Билан.