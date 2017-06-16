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В мире

Суд в Киеве 26 июня начнет рассмотрение дела Януковича о госизмене

Сюжет:
Дело Виктора Януковича (65)
16:4616.06.2017
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фотоБывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева после четырех дней предварительного заседания назначил на 26 июня рассмотрение по существу уголовного дела о государственной измене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Суд также огласил график судебных заседаний на все лето.

Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Защита Януковича настаивает, что судья по делу не может вести процесс

Сам экс-глава украинского государства не принимал участия в судебных заседаниях, в связи с чем прокуроры намерены ходатайствовать на следующем судебном заседании о рассмотрении дела в заочном режиме.

Адвокаты Януковича настаивают на участии их подзащитного в судебном процессе в режиме видеоконференции из России, поскольку он опасается за свою жизнь.

Проверка судьи

Защитник экс-президента адвокат Виталий Сердюк в начале судебного заседания в пятницу заявил, что на действия судьи Владислава Девятко, который председательствует по делу Януковича, поступили две жалобы в Высший совет правосудия Украины.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Михаил Терещенко
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По словам адвоката, в отношении судьи Девятко открыто дисциплинарное производство, поэтому он не может вести судебный процесс. Защитник просил суд объявить перерыв в заседании до завершения проверки заявлений в отношении судьи.

Девятко заявил, что ему ничего не известно об этом дисциплинарном производстве. Он также сказал, что не нарушал законы, будучи судьей, поэтому нет оснований для переноса рассмотрения дела.

Сердюк допускает, что украинские власти могут оказывать давление на судью, шантажируя его этой проверкой.

Защита настаивает на видеоконференции

В ходе судебного заседания адвокаты настаивали на том, чтобы суд направил запрос о международно-правовой помощи в Министерство юстиции РФ для организации с Януковичем в режиме видеоконференции из РФ. Защита в очередной раз заявила, что бывший украинский лидер не скрывается от правосудия, а наоборот желает принимать участие в судебном процессе, но в режиме видеоконференции из-за опасений за свою жизнь.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Судья Девятко в ответ на заявленное ходатайство заявил, что суд ранее предоставил возможность экс-президенту участвовать в судебном процессе в режиме видеоконференции и нет нужны снова рассматривать этот вопрос. Он заявил, что суд готов предоставить Януковичу охрану, если такое ходатайство поступит от защиты.

Вместе с тем, защита подсудимого заявила, что намерена добиваться его участия в судебном процессе в режиме видеоконференции.

Заочный суд

Поскольку Янукович не явился лично на судебное заседание, а также не вышел на связь с судом в режиме видеоконференции, обвинение намерено настаивать на заочном рассмотрении дела.

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© Фото : официальный сайт президента Украины
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"Ходатайство стороны обвинения о назначении специального судебного производства, то есть заочного производства, обвинением было подано. Если обвиняемый Янукович не приедет в зал суда, сторона обвинения будет настаивать на назначении заочного судебного производства. Если обвиняемый приедет, сторона обвинения не будет ходатайствовать о назначении судебного специального производства", — сказал прокурор Виктор Кравченко.

Прокурор считает, что суд предоставил возможность обвиняемому для участия в заседании по видеосвязи, однако он ею не воспользовался. "Данный вопрос был решен еще на первом подготовительном заседании. Януковичу было предоставлено три возможности видеосвязи. Но на данный момент он не воспользовался предоставленной возможностью", — добавил Кравченко.

Судья на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело Виктора Януковича. 4 мая 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Защита считает, что генеральная прокуратура страны нарушила право обвиняемого на доступ к правосудию, отказавшись направлять запрос о международно-правовой помощи в Министерство юстиции РФ для организации участия Януковича в судебном заседании в режиме видеосвязи. В связи с этим адвокаты заявили, что готовят обращение в Европейский суд по правам человека. Украинский суд утверждает, что для организации видеосвязи никакие запросы не требуются.

Коллегия судей на заседании в пятницу решила, что вопрос о заочном судебном рассмотрении дела будет решен на следующем судебном заседании, которое назначено на 10.00 (совпадает с мск) 26 июня.

Кроме того, суд огласил график судебных заседаний на все лето, они запланированы на 29 июня, 6, 12 и 13 июля, 3, 10, 17, 23 и 31 августа.

Дело о госизмене

Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела о государственной измене 30 января, после чего его материалы были переданы на изучение адвокатам.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
Генпрокурор Украины назвал политизированным решение Интерпола по Януковичу

Дело о госизмене является первым переданным в суд из целого списка дел, которые были открыты против Януковича на Украине после госпереворота в 2014 году. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дел о гибели людей во время массовых беспорядков в центре Киева в 2014 году, о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье" под Киевом, а также дела о хищении госсредств при реализации одного из проектов компании "Укртелеком" — крупнейшего в стране оператора фиксированной телефонной связи.

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, по делу о госизмене Януковича обвиняют в том, что тот, "находясь на территории РФ в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента РФ и пригласил его "ввести на Украину оккупационные войска".

Судья на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело Виктора Януковича. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Ранее экс-президент Украины опроверг обвинения украинского следствия в свой адрес, заявив, что не направлял письма властям РФ с такими призывами. Власти России также заявили, что им не поступало письмо подобного содержания.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
© Фото : Аккаунт ГПУ в Facebook
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При этом обвинение уже заявило, что намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение. По словам процессуального руководителя по делу прокурора Виктора Кравченко, это связано с тем, что бывший украинский лидер не признал своей вины.

Президент Украины Петр Порошенко ранее потребовал обеспечить прозрачный судебный процесс по этому делу. По его словам, суд должен проходить в публичном режиме, а адвокатам Януковича должна быть обеспечена возможность защищать права своего клиента.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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DrosS2006
Клоунада!
17:23
16.06.2017
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Г. А.
Не Янукович, а Киевские власти продались Западу и изменили своему народу. Что, "козла" отпущения нашли? А судьи кто?...Под вашими хвостами "павлина", скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, "господа"!
17:08
16.06.2017
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vfbmn
Интересную дату они выбрали - 26 июня. В этот день в 1953 году был подло убит Лаврентий Павлович Берия в результате госпереворота, организованного Хрущевым Н.С. при поддержке Жукова Г.К.
16:56
16.06.2017
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