МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Андрей Веселов. Министерство обороны России проверяет информацию о возможном уничтожении лидера группировки ИГ* Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара ВКС России 28 мая в районе Ракки. Напомним, тогда в результате удара российской авиации погибло больше 300 боевиков, в том числе ряд руководителей — членов так называемого военного совета ИГ*. Среди убитых были руководитель "службы безопасности" исламистов Сулейман аль-Шауах и "эмир" Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри.
Хороший знакомый сенатора Маккейна?
Американское вторжение в Ирак он встретил, работая имамом в одной из багдадских мечетей. Именно тогда его взгляды стремительно радикализировались. Он присоединился к исламистам и со временем дорос до должности главы иракского филиала "Аль-Каиды"*. Был схвачен американцами, четыре года провел в заключении. Провел, надо сказать, с пользой. За это время были уничтожены основные руководители "Аль-Каиды" на Ближнем Востоке. У исламистов появился вакуум власти, который аль-Багдади благополучно заполнил.
А вот дальше начинаются загадки. На свободу исламист вышел, по одним данным, в 2004-м, по другим — в 2009 году. Никаких обвинений по неизвестным причинам ему не предъявили.
В мае 2013 года сенатор Джон Маккейн нелегально посетил провинцию Идлиб в Сирии, куда проник с территории Турции, чтобы встретиться с лидерами вооруженной оппозиции. О поездке стало известно лишь после его возвращения в Вашингтон. Маккейн точно встречался боевиками "Сирийской свободной армии", в том числе с генералом Салимом Идрисом. Но целый ряд СМИ среди участников этих встреч сенатора называл в том числе и аль-Багдади. Учитывая давние связи американцев с руководством "Аль-Каиды"* (основатель группировки Усама бен Ладен сотрудничал с ЦРУ еще в 1980-е в Афганистане), это было даже по-своему логично.
Неуловимый халиф Ибрагим
В течение года ИГ* берет под контроль значительную часть северного Ирака и часть Сирии. Своей столицей группировка объявляет город Ракку, сам аль-Багдади был провозглашен халифом Ибрагимом. Кроме того, он стал утверждать, что является "прямым потомком пророка Мухаммеда". С тех пор экстремистские организации джихадистов по всей планете стали принимать "присягу" ИГ*, аль-Багдади выстроил целую экономическую империю — получал доходы не только от грабежей и выкупов, но и от торговли нефтью.
О смерти лидера ИГ* сообщалось неоднократно, но потом оказывалось, что аль-Багдади жив. Так, в 2015 году о смерти террориста сообщили "Аль-Арабия" и The Guardian, в 2016 году об этом рассказали иранские телеканалы Press TV и Al Sumaria.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.