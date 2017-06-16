МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Андрей Веселов. Министерство обороны России проверяет информацию о возможном уничтожении лидера группировки ИГ* Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара ВКС России 28 мая в районе Ракки. Напомним, тогда в результате удара российской авиации погибло больше 300 боевиков, в том числе ряд руководителей — членов так называемого военного совета ИГ*. Среди убитых были руководитель "службы безопасности" исламистов Сулейман аль-Шауах и "эмир" Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри.

© Фото : Минобороны России Последствия удара ВКС РФ 28 мая по предместью Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ © Фото : Минобороны России Последствия удара ВКС РФ 28 мая по предместью Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ

Хороший знакомый сенатора Маккейна?

Будущий лидер ИГ* родился в пригороде Багдада. Зовут ли его на самом деле Абу-Бакр аль-Багдади или это псевдоним — неизвестно. Так же мало известно о молодости террориста. Он учился в тегеранском Исламском университете, получил степень магистра, жил очень скромно и снимал небольшую комнату. В интервью The Daily Telegraph бывший сокурсник террориста отмечал, что аль-Багдади "был вежливым и скромным" и "не был человеком, склонным к насилию". При этом он не чурался "светских" развлечений — играл в футбол, ездил на пикники и вечеринки.

Американское вторжение в Ирак он встретил, работая имамом в одной из багдадских мечетей. Именно тогда его взгляды стремительно радикализировались. Он присоединился к исламистам и со временем дорос до должности главы иракского филиала "Аль-Каиды"*. Был схвачен американцами, четыре года провел в заключении. Провел, надо сказать, с пользой. За это время были уничтожены основные руководители "Аль-Каиды" на Ближнем Востоке. У исламистов появился вакуум власти, который аль-Багдади благополучно заполнил.

А вот дальше начинаются загадки. На свободу исламист вышел, по одним данным, в 2004-м, по другим — в 2009 году. Никаких обвинений по неизвестным причинам ему не предъявили.

В мае 2013 года сенатор Джон Маккейн нелегально посетил провинцию Идлиб в Сирии, куда проник с территории Турции, чтобы встретиться с лидерами вооруженной оппозиции. О поездке стало известно лишь после его возвращения в Вашингтон. Маккейн точно встречался боевиками "Сирийской свободной армии", в том числе с генералом Салимом Идрисом. Но целый ряд СМИ среди участников этих встреч сенатора называл в том числе и аль-Багдади. Учитывая давние связи американцев с руководством "Аль-Каиды"* (основатель группировки Усама бен Ладен сотрудничал с ЦРУ еще в 1980-е в Афганистане), это было даже по-своему логично.

© AFP 2017 Лидер "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади © AFP 2017 Лидер "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади

Неуловимый халиф Ибрагим

Примерно с весны 2013 года организация аль-Багдади стала официально называться ИГ* и тогда же она включается в гражданскую войну в Сирии. При этом формально она все еще часть "Аль-Каиды"*. Аль-Багдади действует автономно, ни с кем свои действия не согласовывает. В феврале 2014 года центральное руководство "Аль-Каиды" заявило что "отказывает в поддержке" ИГ* и своим официальным отделением в Сирии называет другую организацию — "Фронт ан-Нусра"*.

В течение года ИГ* берет под контроль значительную часть северного Ирака и часть Сирии. Своей столицей группировка объявляет город Ракку, сам аль-Багдади был провозглашен халифом Ибрагимом. Кроме того, он стал утверждать, что является "прямым потомком пророка Мухаммеда". С тех пор экстремистские организации джихадистов по всей планете стали принимать "присягу" ИГ*, аль-Багдади выстроил целую экономическую империю — получал доходы не только от грабежей и выкупов, но и от торговли нефтью.

О смерти лидера ИГ* сообщалось неоднократно, но потом оказывалось, что аль-Багдади жив. Так, в 2015 году о смерти террориста сообщили "Аль-Арабия" и The Guardian, в 2016 году об этом рассказали иранские телеканалы Press TV и Al Sumaria.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.