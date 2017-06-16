В ЕС призвали США координировать выработку новых санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз считает важным координировать новые шаги по санкциям в отношении России, необходимо единство партнеров по ограничительным мерам, заявил в пятницу РИА Новости представитель ЕС, комментируя законопроект сената США о санкциях против России.

"Мы знаем о законопроекте, обсуждаемом в конгрессе. Важно, чтобы возможные новые меры были скоординированы между международными партнерами, чтобы обеспечить их международный эффект и сохранить единство по санкциям между партнерами", — заявил представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, ЕС продолжит пристально следить за развитием процедуры в конгрессе в этой связи.

Сенат конгресса США в минувший четверг завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США, в котором, как они отметили, речь идет "о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке". Габриэль и Керн убеждены, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами.