ВВС Малайзии обнаружили обломки упавшего в четверг военного самолета

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. ВВС Малайзии обнаружили обломки потерпевшего в четверг крушение самолета Королевских воздушных сил, сообщает агентство Рейтер.

"В целях безопасности и проведения расследования территория была оцеплена. Королевские ВВС Малайзии занимаются разбором обломков", — цитирует агентство заявление малайзийских ВВС. Как сообщается, ранее были обнаружены тела двух пилотов самолета.

Самолет Королевских воздушных сил Малайзии потерпел крушение 15 июня в 51 километре от авиабазы Куантан. Самолет вылетел с авиабазы в городе Куантан в 11.00 (06.00 мск) и пропал с радаров спустя полчаса в районе границы штатов Паханг и Теренггану.