В Париже умер хирург-кардиолог, впервые в Европе пересадивший сердце

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Кристиан Каброль, хирург-кардиолог, впервые в Европе осуществивший операцию по пересадке сердца, скончался в Париже в возрасте 91 года, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение врача.

Отмечается, что Каброль скончался утром в пятницу в парижской больнице Сальпетриер, где в 1968 году провел знаменитую операцию по пересадке сердца.

Кристиан Каброль (1925-2017) – хирург-кардиолог, французский политический деятель. Впервые в Европе в апреле 1968 года провел операцию по пересадке человеческого сердца. Операция Каброля состоялась всего через несколько месяцев после первой в мире подобной операции, проведенной южноафриканским хирургом Кристианом Нетлингом Барнардом.