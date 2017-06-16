Власти турецкой Бурсы выделили для женщин отдельные вагоны в метро

АНКАРА, 16 июн — РИА Новости. Мэрия города Бурса на северо-западе Турции приступила к реализации проекта, согласного которому в городском метро будут выделены отдельные вагоны для проезда женщин, сообщает в пятницу агентство Anadolu. © РИА Новости / Владимир Вяткин Перейти в фотобанк "Огламуривание хиджаба": американский Vogue появился на Ближнем Востоке

По словам мэра города Реджепа Алтепе, нововведение сделает проезд женщин в общественном транспорте более комфортным. "Это один из вариантов для граждан. Речи не идет о том, что мужчины и женщины больше не могут находиться в одном вагоне", — сказал глава города.

Он отметил, что городские власти не имеют целью дискриминацию женщин, а сам проект был положительно встречен различными группами населения. Мэр заявил, что проект будет реализован, несмотря на критику представителей оппозиции, и сослался на то, что раздельный проезд женщин практикуется в других странах, в частности в США и Японии.

Местная транспортная компания объявила, что проект будет реализован "в соответствии с требованием городских властей" и последние вагоны поездов метро будут перевозить только женщин.

Депутат парламента от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Нурхайят Алтаджа Кайишоглу выступил против реализации проекта. "Мы понимаем, что это только начало. Такой подход не может решить проблем, с которыми сталкиваются женщины", – сказал Кайишоглу.

Ранее турецкая оппозиция неоднократно выступала против инициатив правящей Партии справедливости и развития, направленных, по мнению представителей НРП, на исламизацию страны и отказ от светских принципов.