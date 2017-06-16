На Украине спрогнозировали сокращение населения к 2050 году почти на треть

МОСКВА, 16 июня — РИА Новости. Население Украины может сократиться почти на 12 миллионов человек в ближайшие 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости Украина со ссылкой на данные Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАНУ).

Отмечается, что в начале 90-х годов на Украине проживало более 50 миллионов человек, а на сегодняшний день согласно официальной статистике от 1 марта 2017 года, численность населения Украины составила 42,371 миллиона.

В институте рассмотрели несколько сценариев развития событий. Так, в соответствии с "высоким вариантом" численность населения к 2050 году не изменится, по "среднему сценарию" — составит 37 миллионов человек, а по "низкому" — сократится до 30 миллионов. При этом исследователи отмечают, что первый вариант крайне маловероятен.

Как подчеркивает ведущий научный сотрудник НАНУ Лидия Ткаченко, тенденцию сокращения населения преодолеть уже практически невозможно.

"Получается, что механизм депопуляции уже запущен на долгое время, у нас уже сформировались очень малочисленные поколения молодежи", — отметила Ткаченко.