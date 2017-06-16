СМИ: американские военные убили мирных афганцев, приняв их за террористов

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Власти Афганистана утверждают, что американские военнослужащие убили трех мирных жителей — двух детей и их отца, сообщает RT.

Трагедия произошла после того, как американский военный патруль подорвался на придорожной мине. По всей вероятности, солдаты запаниковали и приняли находящихся поблизости местных жителей за террористов и открыли огонь.

В результате погиб отец большого семейства Зир Гуль и двое его детей. Еще одному ребенку удалось выжить. Племянник погибшего мужчины рассказал журналистам, что в момент взрыва был рядом с дядей.

"Американские солдаты начали стрелять, пуля пролетела прямо у моего лица. Я убежал и спрятался, вышел лишь несколько часов спустя. Дядя и его дети были мертвы. Я пошёл в деревню рассказать всем о том, что случилось", — пояснил ребенок.

У Зира Гуля осталось 12 детей, которые полностью зависели от него. Их родственники говорят, что мужчина делал всё, чтобы обеспечить свою семью.

"Нам не нужна компенсация, мы просто хотим, чтобы американские военные предстали перед судом и понесли наказание за то, что убили моих родственников. Пусть власти пообещают нам, что это будет сделано", — потребовали родственники.

RT напоминает, что власти США обычно серьёзно относятся к каждому случаю гибели мирных жителей, и обещают проводить расследования. Однако часто они заканчиваются только извинениями.

