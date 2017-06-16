NI рассказал, что произойдет, если США ведут новые санкции против России

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Если новые санкции против России окончательно одобрят, Москва ответит тем же, пишет The National Interest.

В среду сенат США одобрил введение новых санкций против России. "За" проголосовали 97 сенаторов, двое — Рэнд Пол и Майк Ли — воздержались. Теперь по всему законопроекту, в который была внесена эта поправка, должны будут проголосовать в Палате представителей.

Поправка о новых мерах против России, во-первых, подразумевают законодательное закрепление уже существующих санкций, во-вторых, не позволяет президенту отменить их без разрешения конгресса, в-третьих, затрагивает некоторые конкретные сферы российской промышленности — горнодобывающую, железнодорожную, металлургическую и судоходную.

Кроме того, в поправке говорится об обещании США оказывать странам Центральной и Восточной Европы помощь в укреплении демократических институтов и противодействовать дезинформации.

Обсуждая поправку, ее сторонники сошлись в мнении о том, что введенные раннее санкции никакого существенного экономического давления на Россию не оказали. "Русские в основном научились в рамках экономических границ действующего санкционного режима", — говорил один из главных инициаторов поправки, глава Банковского комитета сената Майк Крейпо.

Сенаторы не уточняли, какое экономическое воздействие окажет на Россию новый пакет санкций и каких перемен они ждут от внешней политики Москвы в итоге. Они лишь подчеркнули, что это будет сигнал ей о том, что ее поведение "неприемлемо" и что за попытки "уничтожить демократию" она будет наказана.

В администрации Дональда Трампа единого мнения по поводу новых санкций нет. Так, директор Национального совета по экономике Гэри Кон намекнул на то, что Белый дом может их поддержать.

Однако госсекретарь Рекс Тиллерсон высказался против, предположив, что санкции могут навредить попыткам Москвы и Вашингтона снизить напряженность в отношениях.

Источник в администрации признал The National Interest, что такая разница во мнениях имеет место, потому что Белый дом до сих пор не определился со своей политикой по отношению к России.

Ожидается, что в Палате представителей будет меньше ажиотажа по поводу принятого сенатом законопроекта. Однако если он все-таки будет одобрен, а Трамп не сможет ничего сделать, чтобы помешать этому, Россия найдет, чем ответить, пишет NI далее.

Представители российской элиты еще перед голосованием в сенате предупреждали о готовности жестко ответить на новые санкции.

Автор подчеркивает, что желание Москвы не допускать компромиссов с США в этом вопросе связано не только с мнением медиа-персон и чиновников. Согласно данным опроса Левада-Центра, 70% россиян — против уступок США по санкциям. Следовательно, Кремль рискует вызвать недовольство общественности, если примет более мягкую позицию по отношению к Вашингтону.

К более решительным шагам Кремль подталкивает и неожиданное, по словам автора, осуждение санкций со стороны Германии и Австрии.

Трамп, таким образом, оказывается в чрезвычайно трудной ситуации: сильное желание конгресса принять меры против России мешает его попыткам наладить отношения с ней. В то же время противостоять инициативе законодателей чревато для него серьезным политическим риском.

"Ясно одно: когда Трамп в следующем месяце встретится с Путиным на саммите G20, ему предстоит приложить титанические усилия для удержания баланса", — заключает автор.