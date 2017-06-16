В Раде назвали проект стены на границе с Россией "мифическим"

МОСКВА, 16 июня — РИА Новости. Украинским властям не удалось добиться каких-либо успехов в строительстве стены на границе с Россией, заявил депутат Верховной рады Мустафа Найем в эфире телеканала "112".

По его мнению, требования выделить дополнительные средства на этот проект не обоснованы, поскольку украинским парламентариям до сих пор не показали каких-либо расчетов и необходимой документации.

"Я знаю, что есть какой-то мифический проект, который я не видел, как и многие не видели, на который нужно больше денег ", — подчеркнул Найем.

Он также отметил, что прежде чем говорить о дополнительном финансировании, нужно получить отчет о том, на что были потрачены предыдущие суммы.

Ранее замминистра внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что обустройство госграницы между Украиной и Россией не удается закончить из-за недостаточного финансирования.

В 2015 году Киев утвердил план проекта "Стена", предусматривавший строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позже проект переименовали в "Европейский вал". На его реализацию изначально планировалось потратить 4,1 миллиарда гривен (около 160 миллионов долларов по текущему курсу), однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.