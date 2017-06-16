Белый дом не получал новых данных о ликвидации аль-Багдади, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Чиновник Белого дома заявил, что у администрации США нет новых данных по поводу сообщения минобороны России о ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади, передает агентство Рейтер.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате удара ВКС РФ 28 мая по командному пункту в южном предместье Ракки, где находились лидеры ИГ, был уничтожен главарь этой террористической группировки Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади. Информация о том, что он находился на этой встрече, проверяется.

СМИ сообщали, что коалиция во главе с США пока не может подтвердить сообщения о ликвидации террориста.