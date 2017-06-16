На Украине прошли обыски по делу Вороненкова, задержан подозреваемый

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинские силовики задержали подозреваемого по делу об убийстве экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Следственные действия прошли в городе Павлоград Днепропетровской области.

Экс-депутат Госдумы Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил киллера, который позднее скончался в больнице.

Следствие установило, что убийца — гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Нацгвардии.

Вороненков уехал на Украину в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам экс-депутат объяснял это политическими причинами, однако в СК уверены, что мужчина пытался скрыться от следствия в России.

Обыски в Павлограде

О задержании подозреваемых в пятницу сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В рамках этого уголовного производства правоохранители проводят задержание лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности — обыски. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий", — говорится в сообщении.

При этом в прокуратуре позднее заявили, что задержан один человек.

"Задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления", — заявили в ведомстве.

Как уточняют местные СМИ, задержан активист "Павлоградской самообороны" и "Правого сектора"* Ярослав Тарасенко. Сотрудники СБУ увезли его без каких-либо объяснений, сообщается на сайте павлоград.dp.ua.

Что известно о расследовании

В начале апреля украинский генпрокурор Юрий Луценко рассказал детали расследования убийства Воронекова. По словам чиновника, киллер преследовал свою жертву более километра.

"Мы смогли установить личность убийцы, застреленного телохранителем. Это бывший нацгвардеец украинского МВД. 6 марта преступник находился на оккупированной территории, а именно в городе Донецк", — заявил Луценко в интервью немецкой газете Bild am SONNTAG, добавив, что "бойцам Нацгвардии, в том числе бывшим, запрещено находиться на этих территориях".

"Мы обыскали квартиру, в которой убийца находился еще с двумя людьми. В интересах продолжающегося следствия я не могу сказать больше", — отметил Луценко.

Сразу после смерти Вороненкова многие украинские чиновники обвинили в причастности к преступлению Москву. Так, например, президент страны Петр Порошенко уже в первые часы после убийства заявил о "российском следе".

Однако в конце марта руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что данных о причастности киллера к российским спецслужбам нет.

"В случае с Паршовым еще не доказано, и сейчас мы работаем над этим, был ли он действительно агентом ФСБ или не был. Такой информации пока нет. Сейчас мы работаем над этим — единственное, что я могу сказать. И когда мы выясним, был ли он агентом ФСБ или нет, мы обязательно это скажем", — отметил Ткачук.

В Москве обвинения в причастности к смерти Вороненкова отвергают. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Кремль надеется на объективное расследование убийства экс-депутата.

Российские эксперты и политики в качестве основных версий случившегося также считают "криминальные разборки" или "провокацию украинских спецслужб". Как заявил экс-глава ФСБ Николай Ковалев, Россия меньше всех была заинтересована в смерти Вороненкова.

Расследование в России

Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Госдумы. В конце марта источник РИА Новости заявил, что в деле фигурируют сразу две статьи — часть первая статьи 105 ("Убийство") и часть первая статьи 222 ("Незаконный оборот огнестрельного оружия").

Кроме того, в России продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве, которое возбудили против Вороненкова в прошлом году. Десятого мая стало известно, что срок следствия по этому делу продлили до 24 июля.

По данным СК, Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания в Москве: мошенники с помощью поддельных документов сместили с поста учредителя фирмы "Тома", владевшей строением, и назначили туда своего человека.

В результате, здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано в шесть раз дешевле — за 20 миллионов. Следователи считают, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя фирмы "Тома".

* Радикальная организация, запрещенная в России.