На Украине прошли обыски по делу Вороненкова, задержан подозреваемый

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинские силовики задержали подозреваемого по делу об убийстве экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Следственные действия прошли в городе Павлоград Днепропетровской области.
Следствие установило, что убийца — гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Нацгвардии.
Вороненков уехал на Украину в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам экс-депутат объяснял это политическими причинами, однако в СК уверены, что мужчина пытался скрыться от следствия в России.
Обыски в Павлограде
О задержании подозреваемых в пятницу сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
При этом в прокуратуре позднее заявили, что задержан один человек.
"Задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления", — заявили в ведомстве.
Как уточняют местные СМИ, задержан активист "Павлоградской самообороны" и "Правого сектора"* Ярослав Тарасенко. Сотрудники СБУ увезли его без каких-либо объяснений, сообщается на сайте павлоград.dp.ua.
Что известно о расследовании
"Мы смогли установить личность убийцы, застреленного телохранителем. Это бывший нацгвардеец украинского МВД. 6 марта преступник находился на оккупированной территории, а именно в городе Донецк", — заявил Луценко в интервью немецкой газете Bild am SONNTAG, добавив, что "бойцам Нацгвардии, в том числе бывшим, запрещено находиться на этих территориях".
"Мы обыскали квартиру, в которой убийца находился еще с двумя людьми. В интересах продолжающегося следствия я не могу сказать больше", — отметил Луценко.
Сразу после смерти Вороненкова многие украинские чиновники обвинили в причастности к преступлению Москву. Так, например, президент страны Петр Порошенко уже в первые часы после убийства заявил о "российском следе".
Однако в конце марта руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что данных о причастности киллера к российским спецслужбам нет.
В Москве обвинения в причастности к смерти Вороненкова отвергают. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Кремль надеется на объективное расследование убийства экс-депутата.
Российские эксперты и политики в качестве основных версий случившегося также считают "криминальные разборки" или "провокацию украинских спецслужб". Как заявил экс-глава ФСБ Николай Ковалев, Россия меньше всех была заинтересована в смерти Вороненкова.
Расследование в России
Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Госдумы. В конце марта источник РИА Новости заявил, что в деле фигурируют сразу две статьи — часть первая статьи 105 ("Убийство") и часть первая статьи 222 ("Незаконный оборот огнестрельного оружия").
По данным СК, Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания в Москве: мошенники с помощью поддельных документов сместили с поста учредителя фирмы "Тома", владевшей строением, и назначили туда своего человека.
В результате, здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано в шесть раз дешевле — за 20 миллионов. Следователи считают, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя фирмы "Тома".
* Радикальная организация, запрещенная в России.