Британский хакер похитил данные сотен сотрудников минобороны США

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Британский хакер Шон Кеффри похитил данные сотен сотрудников министерства обороны США, говорится в заявлении Национального криминального агентства Великобритании.

"Двадцатипятилетний Шон Кэффри из города Саттон Колдфилд получил доступ и выкрал данные о служебном положении, а также логины и адреса электронных почт более 800 пользователей спутниковой коммуникационной системы, а также более 30 тысяч спутниковых телефонов", — говорится в заявлении.

Как сообщается, преступления были совершены 15 июня 2014 года. Правоохранительные органы задержали Кеффри в марте 2015 года после того, как разведка выяснила, что кража была произведена с его выхода в интернет.

Минобороны США оценило ущерб от кражи примерно в 628 тысяч долларов.

Королевский суд Бирмингема признал Кеффри виновным 15 июня 2017 года в нарушении закона о неправомерном использовании компьютерных технологий.