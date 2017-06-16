Тегеран отреагировал на решение Вашингтона о новых санкциях

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти назвал решение сената США о введении новых санкций против Тегерана явным нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает агентство Mehr.
По мнению политика, с помощью введения новых санкций против Ирана Вашингтон стремится компенсировать свои неудачи в регионе, в частности, в Ираке и Сирии. Велаяти отметил, что иранский наблюдательный совет по исполнению СВПД в обязательном порядке рассмотрит этот вопрос, чтобы дать соответствующую реакцию.
При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.