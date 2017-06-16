Эритрея заняла спорные земли на границе с Джибути

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Эритрея заняла спорную территорию на границе с Джибути после того, как Катар вывел оттуда свои миротворческие силы, заявил агентству Рейтер министр иностранных дел Джибути Махмуд Али Юсуф.

"Катарские миротворцы были отозваны 12-13 июня. В тот же день были осуществлены передвижения эритрейских военных. Сейчас они полностью контролируют гору Думейра и остров Думейра", — рассказал агентству Махмуд Али Юсуф.

Ранее Министерство иностранных дел Катара подтвердило информацию СМИ о том, что Катар отозвал миротворческие силы с границы Джибути и Эритреи, размещавшиеся в регионе с 2008 года.

Территориальный конфликт между Джибути и Эритреей возник в 2008 году и длился с 10 по 13 июня. Стороны заключили соглашение о перемирии в столице Катара Дохе в 2010 году.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути, Сенегал отозвал своего посла в Катаре.