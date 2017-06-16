Выживший после прыжка в Ниагарский водопад мужчина погиб при второй попытке

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Житель США Кирк Джонс, выживший после первого в истории прыжка без защитной экипировки в Ниагарский водопад в 2003 году, скончался спустя 14 лет при, вероятно, повторной попытке, сообщает портал Syracuse.
По словам представителя полиции, Джонс, вероятно, совершил повторную попытку погружения. Предположительно, мужчина хотел пересечь водопад внутри трехметрового шара 19 апреля.
После прыжка в 2003 году Джонс заявил, что осознает, что сделанное им было неверно, и он не намерен повторять погружение когда-либо еще. Тогда мужчина пытался покончить собой.