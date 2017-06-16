Выживший после прыжка в Ниагарский водопад мужчина погиб при второй попытке

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Житель США Кирк Джонс, выживший после первого в истории прыжка без защитной экипировки в Ниагарский водопад в 2003 году, скончался спустя 14 лет при, вероятно, повторной попытке, сообщает портал Syracuse.

Как пишет издание со ссылкой на полицию, тело Джонса было найдено две недели назад в 19 километрах вниз по течению от водопада.

По словам представителя полиции, Джонс, вероятно, совершил повторную попытку погружения. Предположительно, мужчина хотел пересечь водопад внутри трехметрового шара 19 апреля.

После прыжка в 2003 году Джонс заявил, что осознает, что сделанное им было неверно, и он не намерен повторять погружение когда-либо еще. Тогда мужчина пытался покончить собой.