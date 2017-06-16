Действия США на Ближнем Востоке мешают стабилизации, считают в Австрии

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Поведение США по отношению к странам Ближнего Востока, в частности к Ирану, не помогает стабилизации ситуации в регионе, считает первый заместитель председателя Национального совета Австрии Карлхайнц Копф.

"Что касается поведения США по отношению к таким странам, как Иран и другим, оно не помогает в стабилизации ситуации, а наоборот", — сказал Копф на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Он отметил, что непредсказуемая ситуация с США создает большую нестабильность. "Нам в данной связи нужно вместе иметь силы, чтобы стабилизировать ситуацию на доверительной и стабильной основе", — отметил первый зампредседателя Национального совета Австрии.

При этом он добавил, что Австрия заинтересована в сотрудничестве с Ираном, который, по его словам, может вносить вклад в стабилизацию на Ближнем Востоке.

"Мы очень заинтересованы со своей стороны в сотрудничестве с Ираном, потому что, я думаю, что Иран может внести свой вклад в стабилизацию в данном регионе", — отметил Копф.

Он также отметил, что санкции против банковского сектора Ирана препятствуют развитию страны. "Но что касается того договора, который был подписан в Вене о санкциях, которые касаются банковского сектора (Ирана), они еще действуют. Санкции препятствуют развитию данной страны и ее тормозят", — сказал Копф.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.