СМИ: Facebook по ошибке выдал данные модераторов предполагаемым террористам

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Персональные данные более одной тысячи модераторов социальной сети Facebook могли быть раскрыты потенциальным террористам из-за ошибки в программном обеспечении, сообщает издание Guardian.

Как сообщается, утечка личных данных сотрудников компании произошла во время работы над поиском и устранением недопустимого контента, включая призывы к насилию, пропаганду терроризма и порнографию.

Для выполнения поставленной задачи модераторы использовали внутреннее программное обеспечение, в работе которого позже обнаружилась ошибка. Как поясняет газета, после блокировки некоторых администраторов в нежелательных сообществах Facebook личные данные модераторов автоматически раскрывались оставшимся руководителям групп.

Издание отмечает, что около 40 пострадавших сотрудников работали в контртеррористическом отделе в европейском офисе Facebook в Дублине (Ирландия). "Шестеро из них стали "приоритетными" жертвами ошибки ПО, поскольку их данные, скорее всего, стали доступны потенциальным террористам", — поясняет газета.

По информации издания, в компании подтвердили факт ошибки в работе программного обеспечения, добавив, что необходимые технические изменения уже были внесены в работу ПО для того, чтобы "лучше отслеживать и предупреждать проблемы такого рода".