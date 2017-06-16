СМИ: Facebook по ошибке выдал данные модераторов предполагаемым террористам

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Персональные данные более одной тысячи модераторов социальной сети Facebook могли быть раскрыты потенциальным террористам из-за ошибки в программном обеспечении, сообщает издание Guardian.
Для выполнения поставленной задачи модераторы использовали внутреннее программное обеспечение, в работе которого позже обнаружилась ошибка. Как поясняет газета, после блокировки некоторых администраторов в нежелательных сообществах Facebook личные данные модераторов автоматически раскрывались оставшимся руководителям групп.
По информации издания, в компании подтвердили факт ошибки в работе программного обеспечения, добавив, что необходимые технические изменения уже были внесены в работу ПО для того, чтобы "лучше отслеживать и предупреждать проблемы такого рода".