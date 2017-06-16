В Германии заявили о приверженности "нормандскому формату" по Украине

БЕРЛИН, 16 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Правительство ФРГ сохраняет приверженность "нормандскому формату" в вопросе урегулирования кризиса на востоке Украины, заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

Официальный представитель госдепа Хизер Науэрт в четверг заявила, что США готовы поддержать другой формат урегулирования украинского кризиса, кроме "минского", если такой будет разработан.

"Федеральный канцлер в мае провела переговоры с новым президентом Франции Макроном, провела также переговоры с президентом Путиным в Сочи. В обоих случаях была совершенно четкая договоренность о сохранении и продолжении "нормандского формата" на базе минских договоренностей", — сказал Зайберт на брифинге.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается.