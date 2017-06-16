В Эстонии завершились международные учения Saber Strike

ТАЛЛИН, 16 июн — РИА Новости, Николай Адашкевич. Международные учения Saber Strike, в которых, кроме эстонских военных, также принимали участие военнослужащие дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО и авиация США, в пятницу завершились в республике, сообщил Главный штаб Сил обороны.

Учения на территории Эстонии, которые проходили с 5 по 16 июня, являются частью маневров Saber Strike, которые проходят также в Латвии, Литве и Польше. В Латвии находится штаб учений. В этих странах маневры завершатся 24 июня.

В эстонской части учений принимали участие военнослужащие скаутского батальона местных Сил обороны, военнослужащие Великобритании и Франции из дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также инженерно-саперное подразделение из Финляндии — всего почти 1,5 тысячи человек.

В последней фазе учений на Центральном полигоне в Эстонии отрабатывались действия частей международного батальона НАТО в атаках при поддержке танков и боевых машин пехоты.

По словам командира Первой пехотной бригады Сил обороны, полковника Вейко-Велло Пальма, главной целью учений была интеграция боевой группы союзников в состав бригады. "На основании увиденного могу сказать, что мы действовали успешно и взаимодействие частей улучшилось. Британские, французские и эстонские военнослужащие действовали как единое подразделение", — сказал Пальм.

В ходе учений были задействованы самоходные орудия союзников, британские танки Challenger 2 и французские Leclerc, находящиеся на вооружении эстонского скаутского батальона боевые машины пехоты (БМП) CV90, британские БМП Warrior, а также американские вертолеты Black Hawk и Apache. Наряду с вертолетами полет в небе над Эстонией совершил стратегический американский бомбардировщик B-52.

НАТО регулярно проводит на территории стран Балтии военные учения. Согласно опубликованному на сайте альянса плану, в 2017 году на территории прибалтийских стран пройдут не менее 16 международных и национальных учений.