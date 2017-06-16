В Днепропетровской области задержали подозреваемого по делу Вороненкова

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Правоохранители задержали в Днепропетровской области Украины подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Ранее пресс-служба Национальной полиции сообщила, что правоохранители в городе Павлоград Днепропетровской области проводят задержания подозреваемых в причастности к убийству экс-депутата Вороненкова.

"Следователями прокуратуры города Киева совместно со Службой безопасности Украины 15 июня 2017 года на территории города Павлоград Днепропетровской области проведен ряд следственных действий в рамках расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В рамках производства в настоящее время задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления", — говорится в сообщении.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники. Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.