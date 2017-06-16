Британцы собрали более двух миллионов фунтов для пострадавших при пожаре

ЛОНДОН, 16 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Британцы собрали более 2 миллионов фунтов стерлингов в помощь пострадавшим при пожаре в высотном жилом доме в Лондоне, сообщает издание Evening Standard, которое выступило учредителем специального фонда для помощи пострадавшим.

По данным издания, тысячи британцев сделали пожертвования, чтобы поддержать семьи погибших при пожаре, а также оставшихся без крыши над головой людей.

Средства продолжают поступать, отмечает газета. Самую крупную сумму внесла сеть кафе Pret а Manger, направив 100 тысяч фунтов стерлингов в фонд.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.