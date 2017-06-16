Лавров обсудил ситуацию вокруг Катара с госминистром ОАЭ

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в пятницу в Москве переговоры с госминистром ОАЭ Султаном аль-Джабером, на них обсуждалась, в том числе, ситуация вокруг Катара, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные аспекты дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского взаимодействия. При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Абу-Даби на наращивание всего комплекса двусторонних связей, включая взаимовыгодную кооперацию в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Министры двух стран также обменялись мнениями о развитии обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "В контексте резкого обострения отношений между Катаром и рядом других государств региона Сергей Лавров подчеркнул, что Россия последовательно выступает за преодоление существующих разногласий путем диалога, должного учёта известных озабоченностей и законных национальных интересов, в том числе в рамках консолидации усилий в борьбе с терроризмом", — отмечается в сообщении.

В ходе визита в Москву аль-Джабер также провел беседу с спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Катар отвергает обвинения арабских соседей и призывает решать разногласия путем диалога.